ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 209 US-Dollar belassen. Staatliche Daten deuteten auf einen deutlichen Rückgang der iPhone-Verkäufe in China im Juni hin, schrieb Analyst Matthew Cabral in einer am Montag vorliegenden Studie. Wegen der anhaltenden Unsicherheit durch den amerikanisch-chinesischen Handelsstreit dürfte sich der Apple-Aktienkurs weiter in einer engen Spanne bewegen./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2019 / 06:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





