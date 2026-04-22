Apple Aktie

233,50 EUR +0,30 EUR +0,13 %
273,41 USD +0,29 USD +0,11 %
Marktkap. 3,34 Bio. EUR

KGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985

ISIN US0378331005

Symbol AAPL

Apple Inc.
233,50 EUR 0,30 EUR 0,13%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Die Smartphone-Nachfrage in den USA dürfte jüngst durch Subventionen von Mobilfunkunternehmen wie AT&T leicht begünstigt worden sein, schrieb David Vogt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Infolgedessen sehe er Aufwärtspotenzial für seine Schätzungen zum iPhone-Absatz und -Umsatz im Quartal Januar bis März 2026./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 11:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Neutral

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 280,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 273,74		 Abst. Kursziel*:
2,29%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 273,41		 Abst. Kursziel aktuell:
2,41%
Analyst Name:
David Vogt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 300,49

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

