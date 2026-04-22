ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Die Smartphone-Nachfrage in den USA dürfte jüngst durch Subventionen von Mobilfunkunternehmen wie AT&T leicht begünstigt worden sein, schrieb David Vogt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Infolgedessen sehe er Aufwärtspotenzial für seine Schätzungen zum iPhone-Absatz und -Umsatz im Quartal Januar bis März 2026./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 11:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Apple Neutral
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 280,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 273,74
|Abst. Kursziel*:
2,29%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 273,41
|Abst. Kursziel aktuell:
2,41%
|
Analyst Name:
David Vogt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 300,49
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Apple Inc.
|17:01
|Apple Neutral
|UBS AG
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:01
|Apple Neutral
|UBS AG
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17:01
|Apple Neutral
|UBS AG
|10.04.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.03.26
|Apple Neutral
|UBS AG