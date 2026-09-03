Aroundtown SA Aktie
Marktkap. 2,15 Mrd. EURKGV 4,36 Div. Rendite 3,02%
WKN A2DW8Z
ISIN LU1673108939
Symbol AANNF
AI Analyse
Aroundtown SA Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Aroundtown von 1,90 auf 1,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Tenor auf der Branchenkonferenz am vergangenen Donnerstag sei vor dem Hintergrund steigender Zinsen vorsichtig gewesen, auch wenn für gute Chancen noch ausreichend Finanzierungsmittel zur Verfügung stünden, schrieb Analyst Jonathan Kownator am Montag. Die operativen Trends und namentlich das Mietwachstum blieben recht solide. Kownator passte seine Schätzungen und Kapitalkostenprognosen an./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 05:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral
|Unternehmen:
Aroundtown SA
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
1,80 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
1,88 €
|Abst. Kursziel*:
-4,26%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
1,87 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,74%
|
Analyst Name:
Jonathan Kownator
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2,77 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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