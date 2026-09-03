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Aroundtown SA Aktie

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1,87 EUR -0,02 EUR -0,85 %
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1,76 CHF -0,02 CHF -1,24 %
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Marktkap. 2,15 Mrd. EUR

KGV 4,36 Div. Rendite 3,02%
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Symbol AANNF

AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

Aroundtown SA Neutral

09:51 Uhr
Aroundtown SA Neutral
Aktie in diesem Artikel
Aroundtown SA
1,87 EUR -0,02 EUR -0,85%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Aroundtown von 1,90 auf 1,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Tenor auf der Branchenkonferenz am vergangenen Donnerstag sei vor dem Hintergrund steigender Zinsen vorsichtig gewesen, auch wenn für gute Chancen noch ausreichend Finanzierungsmittel zur Verfügung stünden, schrieb Analyst Jonathan Kownator am Montag. Die operativen Trends und namentlich das Mietwachstum blieben recht solide. Kownator passte seine Schätzungen und Kapitalkostenprognosen an./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 05:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
1,80 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
1,88 €		 Abst. Kursziel*:
-4,26%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
1,87 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,74%
Analyst Name:
Jonathan Kownator 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2,77 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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