LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Asos vor Quartalszahlen von 2100 auf 3400 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Die Trends im Online-Modehandel hätten sich nach dem Einbruch in der Corona-Krise schnell wieder zum Positiven gewendet, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/bek