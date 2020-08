ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Asos nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3500 Pence belassen. Die höhere Gewinnprognose des Online-Modehändlers sollte am Markt gut ankommen, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der positive Trend bei den Retouren dürfte im weiteren Verlauf des Jahres aber nachlassen./bek/nas