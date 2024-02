UBS AG

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Asos vor einem Zwischenbericht von 410 auf 380 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das erste Geschäftshalbjahr des Online-Modehändlers dürfte vom Abbau alter Bestände und einem geringeren Auftragseingang belastet worden sein, schrieb Analyst Yashraj Rajani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Erst in der zweiten Jahreshälfte sollte das Wachstum wieder einsetzen. Er reduzierte seine Ergebnisprognose (bereinigtes Ebitda) für das Geschäftsjahr 2023/24./edh/bek

