FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 6800 Pence belassen. Nach dem zuletzt starken Kursanstieg scheine sich die Fehlbewertung der Aktie nach der Kapitalerhöhung Ende März wieder aufgelöst zu haben, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Voraussetzung für seine "short term idea" sei somit nicht mehr länger gegeben. Unter langfristig fundamentalen Aspekten bleibe es aber beim "Buy"-Votum für das Papier des Pharmaherstellers./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2019 / 04:57 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.