AstraZeneca Aktie
Marktkap. 238,01 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AI Analyse
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca anlässlich der Jahrestagung der Europäischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie (Esmo) auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Die Veranstaltung werte er mit Blick auf den Pharmakonzern Astrazeneca als insgesamt beruhigend, schrieb Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies der Analyst auf überzeugende Daten zu kleinzelligem Lungenkarzinom (SCLC) sowie zu Blasen- und Magenkrebs. Diese unterstrichen die Substanz der onkologischen Entwicklungspipeline, schrieb er./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Buy
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
175,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
154,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Leuchten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
157,78 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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