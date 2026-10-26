DAX 25.401 +0,0%ESt50 6.110 -0,1%MSCI World 4.902 +0,0%Top 10 Crypto 10,61 +2,7%Nas 26.169 +0,8%Bitcoin 71.514 -0,2%Euro 1,1135 -0,4%Öl 116,1 +0,3%Gold 4.001 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

AstraZeneca Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
153,45 EUR -0,15 EUR -0,10 %
STU
153,60 EUR +0,45 EUR +0,29 %
HAML
finanzen.net zero
AstraZeneca jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 238,01 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 886455

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0009895292

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AZN

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

AstraZeneca Buy

11:31 Uhr
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
153,45 EUR -0,15 EUR -0,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca anlässlich der Jahrestagung der Europäischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie (Esmo) auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Die Veranstaltung werte er mit Blick auf den Pharmakonzern Astrazeneca als insgesamt beruhigend, schrieb Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies der Analyst auf überzeugende Daten zu kleinzelligem Lungenkarzinom (SCLC) sowie zu Blasen- und Magenkrebs. Diese unterstrichen die Substanz der onkologischen Entwicklungspipeline, schrieb er./ck/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Buy

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
175,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
154,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Leuchten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
157,78 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

11:31 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
08:41 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:16 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
26.10.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

Dow Jones Enhertu AstraZeneca-Aktie stabil: Brustkrebstherapie erhält Zulassung in Europa AstraZeneca-Aktie stabil: Brustkrebstherapie erhält Zulassung in Europa
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca stabilisiert sich am Vormittag
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Nachmittag ohne große Veränderung
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca präsentiert sich am Montagmittag fester
finanzen.net FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Freitagmittag
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge
Dow Jones AstraZeneca-Aktie gesucht: KI-Zusammenarbeitet mit Oracle
finanzen.net LSE-Handel FTSE 100 am Dienstagnachmittag schwächer
RSS Feed
AstraZeneca PLC zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.