ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Astrazeneca auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7500 Pence belassen. Mit Blick auf die Resultate zur Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs des Pharmakonzers in der Fachzeitschrift "The Lancet" hätte er sich mehr Klarheit über dessen Verträglichkeit gewünscht, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/mis