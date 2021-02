ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7500 Pence belassen. An den Konsensschätzungen für den Pharmakonzern dürfte sich nicht viel ändern, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Qualität der Resultate sei nicht unbedingt großartig./ajx/ag