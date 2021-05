FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere von Astrazeneca nach Zahlen von 6400 auf 6500 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Analyst Elmar Kraus attestierte dem Pharmakonzern in einer am Montag vorliegenden Studie einen "erstaunlichen Ergebnissprung". Er macht dafür nicht vorhersehbare steuerliche Sondereffekte verantwortlich. Die "leidigen Fragezeichen um den Corona-Impfstoff" kratzten aber am Image./ag/ajx