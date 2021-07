ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Axa vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Bei den kommenden Quartalszahlen des Versicherers dürfte es um die Zukunft von Axa XL, Aktienrückkäufe und die operative Entwicklung gehen, schrieb Analyst Colm Kelly in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die Dividendenerwartungen gebe es Abwärtsrisiken, da der operative freie Mittelzufluss in den vergangenen Jahren gesunken sei./mf/mis