ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Axa nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 27,60 Euro belassen. Alles in allem seien die Zahlen positiv zu werten, resümierte Analyst Will Hardcastle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die französische Großassekuranz habe vor allem vom Geschäft mit der Schaden- und Unfallversicherung profitiert. Die Solvabilität habe die Erwartungen übertroffen./bek/mis