NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Axa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Analyst Kamran Hossain aktualisierte laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Versicherer. Er senkte seine Schätzungen für die Dividenden in den Jahren 2021 bis 2023./ck/he