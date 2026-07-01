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Symbol AXAHF

JP Morgan Chase & Co.

AXA Overweight

12:31 Uhr
AXA Overweight
Aktie in diesem Artikel
AXA S.A.
44,57 EUR 0,21 EUR 0,47%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Aus seinen jüngsten Gesprächen gehe hervor, dass Investoren in ihren Finanzportfolios weiterhin Versicherer unter- und Banken übergewichteten, schrieb Farooq Hanif in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Angesichts der relativen Bewertung und der schwachen Ertragsdynamik der Assekuranzen sei dies durchaus nachvollziehbar. Da das Zinsniveau jedoch hoch bleibe, erwägten einige Investoren eine selektive Aufnahme ausgewählter Versicherungstitel - insbesondere solcher mit spezifischen Kurstreibern - in ihre Bestände./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 16:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AXA Overweight

Unternehmen:
AXA S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
44,50 €		 Abst. Kursziel*:
12,36%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
44,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,18%
Analyst Name:
Farooq Hanif 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,51 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AXA S.A.

12:31 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
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26.06.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.06.26 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.05.26 AXA Overweight Barclays Capital
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