NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach einem Lagerbericht des US-Agrarministeriums (USDA) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die fundamentale Lage bleibe förderlich im Geschäft mit Soja- und Maisfarmern, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Speziell das Maisgeschäft sei förderlich für alle beteiligten Agrarunternehmen./tih/mis