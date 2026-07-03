DAX 24.969 +0,3%ESt50 6.247 +0,7%MSCI World 4.818 +0,1%Top 10 Crypto 8,1975 +1,0%Nas 25.871 +0,2%Bitcoin 54.998 +0,9%Euro 1,1431 +0,1%Öl 78,39 -1,4%Gold 4.105 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg im Blick: DAX fester -- TKMS: Haushaltsausschuss billigt Fregattenkauf -- VW berät über Sparpläne -- Intel, BYD, NVIDIA, SpaceX, SK hynix, DEUTZ im Fokus
Top News
SpaceX-Alternativen: Diese sechs Aktien machen sich in Weltraum- und Militärtechnologie einen Namen SpaceX-Alternativen: Diese sechs Aktien machen sich in Weltraum- und Militärtechnologie einen Namen
Nach NVIDIA, Micron & Co: Setzt Burry jetzt auch auf einen Absturz der Palantir-Aktie? Nach NVIDIA, Micron & Co: Setzt Burry jetzt auch auf einen Absturz der Palantir-Aktie?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BNP Paribas Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
99,59 EUR +0,57 EUR +0,58 %
STU
91,81 CHF +1,53 CHF +1,69 %
BRX
finanzen.net zero
BNP Paribas jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 111,97 Mrd. EUR

KGV 7,85 Div. Rendite 6,39%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 887771

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000131104

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BNPQF

Goldman Sachs Group Inc.

BNP Paribas Buy

12:06 Uhr
BNP Paribas Buy
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
99,59 EUR 0,57 EUR 0,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BNP Paribas von 108 auf 122 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Chris Hallam maß den Franzosen am Mittwoch einen höheren Bewertungsmultiplikator zu. Er begründet dies mit einem gestiegenen Optimismus hinsichtlich ihrer Strategie, vor allem für das Kapitalmanagement./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 17:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Buy

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
122,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
99,71 €		 Abst. Kursziel*:
22,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
99,59 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,50%
Analyst Name:
Chris Hallam 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
109,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

12:06 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.06.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.05.26 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
19.05.26 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
18.05.26 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

finanzen.net EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BNP Paribas von vor 3 Jahren verdient
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BNP Paribas-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Gewinnen
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 im Aufwind
dpa-afx Friedenshoffnung im Iran: Aktien von Deutsche Bank, Hypoport & Co. legen zu
finanzen.net Freitagshandel in Europa: STOXX 50 in der Gewinnzone
Cointelegraph Franklin Templeton, BNP Paribas see tokenization boosting EU's capital efficiency
Business Times BNP Paribas reports 9% rise in Q1 profit, investment bank stutters
Benzinga CHWY Stock Momentum Firmly In Red Despite Q4 Beat As BNP Paribas, Citizens Analysts Trim Forecasts
Cointelegraph BNP Paribas adds six Bitcoin, Ether ETNs for retail clients in France
Financial Times BNP Paribas surges up UK M&A rankings
Zacks BNP Paribas (BNPQY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
Zacks Should Value Investors Buy BNP Paribas (BNPQY) Stock?
Zacks What Makes BNP Paribas SA (BNPQY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
RSS Feed
BNP Paribas S.A. zu myNews hinzufügen