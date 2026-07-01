DAX 24.970 -0,6%ESt50 6.225 -0,7%MSCI World 4.834 +0,0%Top 10 Crypto 8,1860 +1,0%Nas 25.873 -1,6%Bitcoin 54.964 +0,5%Euro 1,1403 +0,2%Öl 86,26 +3,6%Gold 4.019 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Allianz 840400 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt und Ölpreise im Blick: DAX im Minus -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer -- EVOTEC, BYD, Lufthansa, TUI, SpaceX, AMD, SK hynix, Samsung, SMAG, Rheinmetall, HENSOLDT & Co. im Fokus
Top News
Warner-Aktie im Plus: US-Bundesstaaten wollen Übernahme durch Paramount stoppen Warner-Aktie im Plus: US-Bundesstaaten wollen Übernahme durch Paramount stoppen
Novartis-Aktie dennoch im Minus: Kanadische Zulassung für Vanrafia erteilt Novartis-Aktie dennoch im Minus: Kanadische Zulassung für Vanrafia erteilt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BP Aktie

Kaufen
Verkaufen
BP Aktien-Sparplan
6,07 EUR +0,14 EUR +2,33 %
STU
6,10 EUR +0,20 EUR +3,37 %
HAML
finanzen.net zero
BP jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 87,47 Mrd. EUR

KGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850517

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0007980591

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BPAQF

JP Morgan Chase & Co.

BP Neutral

10:31 Uhr
BP Neutral
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
6,07 EUR 0,14 EUR 2,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 550 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Lofting rechnet nach den starken Eckdaten mit im zweistelligen Prozentbereich steigenden Markterwartungen, wie er am Mittwoch schrieb./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 08:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 08:16 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Neutral

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
5,50 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
5,19 £		 Abst. Kursziel*:
6,03%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,19 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

10.07.26 BP Buy UBS AG
09.07.26 BP Outperform RBC Capital Markets
03.07.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.07.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

finanzen.net Lohnender BP-Einstieg? FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BP-Investition von vor einem Jahr eingebracht FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BP-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 notiert zum Start im Minus
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus
finanzen.net BP Aktie News: BP tendiert am Vormittag fester
Dow Jones BP-Aktie dennoch im Plus: Rückgang bei 2Q-Upstream-Ölproduktion erwartet
finanzen.net Zuversicht in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels leichter
finanzen.net BP Aktie News: BP am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Börse London in Rot: So performt der FTSE 100 am Montagnachmittag
Zacks BP (BP) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
Zacks BP (BP) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
Zacks BP Streamlines Portfolio Through Bay du Nord Stake Sale to EQNR
reNEWS Lightsource bp gets nod for 102MW Irish solar site
Zacks BP p.l.c. (BP) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
reNEWS JERA Nex bp takes bigger slice of Belgian offshore sites
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Exxon, Chevron and BP
Zacks BP (BP) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
RSS Feed
BP plc (British Petrol) zu myNews hinzufügen