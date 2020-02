NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BP auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Der Plan, den Mineralölkonzern bis 2050 klimaneutral zu machen, sei zunächst einmal eher eine Ambition, schrieb Analyst Oswald Clint in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei dem langfristigen Ziel erwarte er im September konkretere Informationen. Für die Ziele im Jahr 2021 sei BP aber auf gutem Weg und so spreche er für die Aktie weiter eine klare Kaufempfehlung aus./ssc/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2020 / 00:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.