BP Aktie
Marktkap. 115,58 Mrd. EURKGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
AI Analyse
BP Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BP nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Overweight" belassen. Der Ölkonzern habe die Erwartungen übertroffen und damit demonstriert, dass der Wendepunkt für die Bilanz nun erreicht sei, schrieb Matthew Lofting am Freitag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Overweight
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
7,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
6,26 £
|Abst. Kursziel*:
11,80%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
6,26 £
|Abst. Kursziel aktuell:
11,79%
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,79 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|UBS AG
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.