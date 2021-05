FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für den IT-Dienstleister Cancom angesichts eines erwogenen Rückzugs aus Großbritannien und Irland auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Die Informationen seien noch vage und so sei eine finale Entscheidung nebst ihrer finanziellen Auswirkungen nur schwer einschätzbar, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./tih/ajx