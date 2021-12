Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) einen leichten Umsatzrückgang erlitten, beim EBIT jedoch bereits zum Ende des dritten Quartals ein leicht positives Ergebnis erzielt. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage erziele das Unternehmen meist rund 40 Prozent der Erlöse und mehr als das gesamte Jahresergebnis im Schlussquartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft. Daher werde dieses auch 2021 wieder von entscheidender Bedeutung für die Erreichung der Jahresziele sein. Das betreffe laut GSC nicht nur das geschenkorientierte Kerngeschäftsfeld Fotofinishing, in dem rund 85 Prozent des Konzernumsatzes erzielt werde. Auch im Einzelhandel spiele das Weihnachtsgeschäft eine wichtige Rolle. Beim Kommerziellen Online-Druck (KOD) wiederum schlage sich das – bei einem von Corona-Eindämmungsmaßnahmen unbelasteten Geschäftsverlauf – in der Vorweihnachtszeit erhöhte Bestellvolumen bei Werbedrucksachen ebenfalls positiv nieder. Nach Meinung des Analysten stehe der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von gut 57 Prozent zum 30. September 2021 bilanziell unverändert solide da. Bei Ansatz der GSC-Schätzungen liege die Dividendenrendite aktuell bei 1,9 Prozent, wobei der Analyst für die Zukunft von kontinuierlich weiter steigenden Ausschüttungen ausgehe. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 143,00 (zuvor: 141,00 Euro) und bestätigt das Rating „Kaufen“.



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 02.12.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

