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Bernstein Research

Continental Market-Perform

13:51 Uhr
Continental Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Continental mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Market-Perform" belassen. Vor der Quartalsberichtssaison der europäischen Reifenhersteller sieht Harry Martin deren Aktien weiter als ein Muss in den Depots der Anleger. Daran änderten auch seine Erwartungen für die Volumina nichts, die er an die schwächeren jüngsten Branchendaten und den zu erwartenden Gegenwind seitens der Rohstoffkosten im zweiten Halbjahr angepasst habe, betonte er am Freitag in seinem Ausblick. Denn beim letzten größeren Kostenanstieg seien die Papiere überdurchschnittlich gelaufen und hätten Spitzenbewertungen erreicht. Martin empfiehlt Michelin, Pirelli und Bridgestone weiter mit "Outperform". Bei Continental sieht er indes Risiken und das verbleibende Reifengeschäft mit einem kleinen Aufschlag gegenüber Michelin angemessen bewertet./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 17:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Market-Perform

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
72,70 €		 Abst. Kursziel*:
0,41%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
72,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,55%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: Continental AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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