NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Credit Suisse nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 10,80 Franken belassen. Die Schweizer Großbank habe die Markterwartungen minimal verfehlt, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese allerdings seien auch zuletzt angesichts erfreulicher Geschäftszahlen der Wettbewerber gestiegen./la/ajx