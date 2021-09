FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 178 Euro belassen. Der Rohstoffhandel des Börsentreibers sollte sich in diesem Herbst und Winter gut entwickeln, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei attraktiv./mf/ajx