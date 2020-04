ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Deutsche Börse von 155,30 auf 140,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Haley Tam reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Prognosen für den Gewinn je Aktie des Börsenbetreibers bis 2022. Positive Effekte durch das erhöhte Handelsaufkommen und das gestiegene Clearinggeschäft im ersten Quartal im Zuge der Viruskrise würde durch den Gegenwind von Seiten der niedrigeren Zinsen mehr als zunichte gemacht./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2020 / 16:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.