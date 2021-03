MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Post nach angehobenen Zielen für 2021 und 2023 auf "Add" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Ausblick spreche für ein starkes Selbstbewusstsein des Logistikkonzerns, schrieb Analyst Christian Obst in einer ersten Reaktion am Dienstag. Der starke Barmittelzufluss führe zu einer steigenden Dividende und Aktienrückkäufen. Die ambitionierten Ziele für 2023 seien allerdings bereits am Markt so erwartet worden./ck/edh