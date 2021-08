FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Deutsche Post nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. In allen Geschäftsbereichen des Logistikkonzerns hätten die Margen auf Jahressicht zugelegt, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/ag