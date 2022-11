FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Deutsche Post nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der angehobene Ausblick für den freien Barmittelzufluss sei positiv, doch das höhere operative Ergebnisziel (Ebit) dürfte am Markt enttäuschen, da es eine Verlangsamung im Schlussquartal impliziere, schrieb Analyst Andy Chu am Dienstag in einer ersten Reaktion./gl/bek