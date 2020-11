NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post nach endgültigen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Das Ergebnisziel (Ebit) für das Gesamtjahr 2020 erscheine schlagbar./edh/ag