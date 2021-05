NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Übernahmeaktivitäten in der globalen Frachtbranche hätten zuletzt deutlich zugenommen./edh/mis