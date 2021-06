NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Daniel Roeska beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit dem Paketaufkommen in einer Zeit nach der Pandemie. Er blicke mittelfristig positiv voraus, da Wachstum im stationären Einzelhandel künftig wohl auch nur mit dem Versandhandel zu erzielen sei. Bei der Deutschen Post dürfte das Expressgeschäft noch einige Quartale lang die Resultate antreiben./mf/tih