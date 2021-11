NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Im Fokus habe der Geschäftsausblick des Logistikers gestanden und dieser sei ermutigend, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für dieses Jahr seien die Ziele immer noch schlagbar. Die Prognose für 2023 liege derweil über dem Konsens. Investoren dürften künftig auf zusätzliche Rückflüsse hoffen./tih/ajx