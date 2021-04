QIX aktuell

Mit Blick auf die in dieser Woche in den USA startende Berichtsaison zeigt sich der QIX Deutschland am Montag eher zurückhaltend. Der Index liegt dabei am Nachmittag unverändert bei 15.700 Punkten. Deutsche Post erhöht EBIT-Prognose dank Lockdown-bedingtem Online-Bestellboom für dieses Jahr von 5,4 Mrd. auf nunmehr 5,6 Mrd. Euro. FUCHS PETROLUB setzt bei seiner Wachstumsstrategie vor allem auf Afrika und gründet hierfür mit seinem Partner aus Saudi-Arabien eine neue Vertriebsfirma in Kairo.