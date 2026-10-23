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DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

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56,90 EUR -0,14 EUR -0,25 %
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Marktkap. 64,28 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
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AI Analyse

Bernstein Research

DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

11:46 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
56,90 EUR -0,14 EUR -0,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die globalen Frachtmärkte zeigten sich trotz anhaltender geopolitischer Turbulenzen und hoher Energiepreise weiterhin widerstandsfähig, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Nachfrage nach See- und Luftfracht wachse weiter, was die Frachtraten deutlich über dem Niveau vor dem Nahostkonflikt halte. Die kurzfristigen Fundamentaldaten blieben günstig, er rechne jedoch mit zunehmendem Druck auf die Frachtraten, da sich das Wachstum der Transportkapazitäten beschleunige./edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 04:58 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Post

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
55,94 €		 Abst. Kursziel*:
-15,98%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
56,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-17,40%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

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