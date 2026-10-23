DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 64,28 Mrd. EURKGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
AI Analyse
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die globalen Frachtmärkte zeigten sich trotz anhaltender geopolitischer Turbulenzen und hoher Energiepreise weiterhin widerstandsfähig, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Nachfrage nach See- und Luftfracht wachse weiter, was die Frachtraten deutlich über dem Niveau vor dem Nahostkonflikt halte. Die kurzfristigen Fundamentaldaten blieben günstig, er rechne jedoch mit zunehmendem Druck auf die Frachtraten, da sich das Wachstum der Transportkapazitäten beschleunige./edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 04:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Post
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
47,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
55,94 €
|Abst. Kursziel*:
-15,98%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
56,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-17,40%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|11:46
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|19.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|19.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:46
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|19.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|19.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|19.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|19.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|11:46
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.