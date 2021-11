FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Enel von 9 auf 8,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Analyst James Brand veröffentlichte in einer am Dienstag vorliegenden Studie Ausblicke zu den noch offenen Zwischenberichten in der Versorgerbranche und Kapitalmarkttagen. Die Italiener dürften ihre mittelfristigen Ziele bestärken./ag/stk