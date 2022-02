Aktie in diesem Artikel Enel S.p.A. 6,17 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Enel von 9,20 auf 8,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. 2022 dürfte mit Blick auf die geografische Neuaufstellung ein entscheidendes Jahr für den italienischen Versorger werden, schrieb Analyst Stefano Bezzato in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gesenkte Kursziel spiegele die jüngst gestiegenen politischen Risiken in Italien wider. Gleichzeitig habe die Aktie aber rund 30 Prozent Luft nach oben./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2022 / 04:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.