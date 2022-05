FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,90 Euro belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen des Ölkonzerns habe er seine Gewinnprognose (EPS) für 2022 erhöht, schrieb Analyst James Hubbard in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/bek