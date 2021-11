NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni auf "Outperform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Der italienische Ölkonzern habe das Zeug zu höheren Aktionärsrenditen als die Konkurrenz, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ajx