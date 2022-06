NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni anlässlich der bestätigten Pläne für einen Börsengang von Plentitude auf "Outperform" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Auch der zunehmende Konglomeratsabschlag dürfte den Anreiz für den Ölkonzern erhöhen, seine Erneuerbare-Energien-Tochter an die Börse zu bringen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Andere Unternehmen könnten diesem Beispiel folgen, sollte sich diese Transaktion als Erfolg erweisen./edh/ajx