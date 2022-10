NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Ergebniskennziffern des Ölkonzerns seien deutlich besser als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/jha/