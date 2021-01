NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Eni um gleich zwei Stufen von "Outperform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 11 auf 7 Euro gesenkt. Analyst Oswald Clint positionierte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie für eine kurzfristig erhöhte Volatilität am Ölmarkt - und nannte BP, Shell und Repsol als Favoriten für 2021. Die umgedrehte Einschätzung der Eni-Papiere begründete er unter anderem mit einem schwächeren Wachstum des Mittelflusses je Aktie./tih