FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Der Analyst James Brand passte seine Schätzungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die höhere Jahresprognose des Energiekonzerns an. Sie resultiere alleine au den Kompensationszahlungen im Zusammenhang mit dem Atomausstieg./ag/nas