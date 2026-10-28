E.ON Aktie
Marktkap. 49,11 Mrd. EURKGV 24,30 Div. Rendite 3,53%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
AI Analyse
EON SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Eon mit einem Kursziel von 22,70 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Energiekonzerns am 11. November dürften eine Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung belegen, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch in seinem Ausblick. Er sieht den Überschuss bei 211 Millionen Euro./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: E.ON Buy
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
22,70 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,77 €
|Abst. Kursziel*:
20,94%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
18,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,26%
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,01 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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