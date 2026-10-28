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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

EON SE Buy

13:01 Uhr
EON SE Buy
Aktie in diesem Artikel
E.ON SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Eon mit einem Kursziel von 22,70 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Energiekonzerns am 11. November dürften eine Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung belegen, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch in seinem Ausblick. Er sieht den Überschuss bei 211 Millionen Euro./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: E.ON Buy

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
22,70 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,77 €		 Abst. Kursziel*:
20,94%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
18,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,26%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,01 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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