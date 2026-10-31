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Jefferies & Company Inc.

EON SE Buy

16:36 Uhr
EON SE Buy
Aktie in diesem Artikel
E.ON SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 22,70 Euro belassen. Im Mittelpunkt seiner Hochstufung der Aktien im August habe das Potenzial für höhere Investitionsausgaben gestanden ? sofern die Regulierung angemessene Renditen gewährleiste, schrieb Ahmed Farman in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Zwar werde es noch einige Monate dauern, bis Klarheit über die regulatorischen Renditen im Rahmen der fünften Regulierungsperiode herrsche. Doch böten die Netzentwicklungspläne der Betreiber der überregionalen Transport- und Übertragungsnetze bereits jetzt einen ersten Einblick in die sich für den Energiekonzern bietenden Chancen./rob/la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 09:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 09:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: E.ON

Zusammenfassung: E.ON Buy

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
22,70 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,75 €		 Abst. Kursziel*:
21,10%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
18,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,07%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,01 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu E.ON SE

16:36 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
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