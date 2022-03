FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Eon von 11,70 auf 11,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Eon habe von einem erfolgreichen Jahr 2021 berichtet, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die positiven Aspekte der Aktie, darunter eine ansprechende Dividende, seien jedoch weitgehend in die Bewertung eingearbeitet. Die Risiken aus dem Ukrainekrieg hält er aktuell für überschaubar. In seinem Modell berücksichtigte er aber dennoch einen etwas höheren Risikoabschlag./tih/ck