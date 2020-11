NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,90 Euro belassen. Stromnetze seien für die Reduzierung des Kohlendioxid-Ausstoßen von entscheidender Bedeutung, noch immer nutzen aber nicht alle Anleger die sich damit bietenden Wachstumschancen im Bereich der Stromverteilung, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Studie. Eon gehöre zu den Aktien, die von diesen Chancen profitieren dürften./tih/bek