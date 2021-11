NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon vor einem Kapitalmarkttag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13,30 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem strategischen Update des Energiekonzerns unter dessen neuer Führung. Dieses dürfte sich auf drei Kernpunkte konzentrieren: Den digitalen Wandel, das Wachstum in Zeiten der Energiewende und das Thema Nachhaltigkeit./tih/la