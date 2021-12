NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Eon von 13,30 auf 13,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Deepa Venkateswaran zog in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein positives Fazit vom jüngsten Kapitalmarkttag unter neuer Leitung von Leonhard Birnbaum. Das Wachstum im Netzgeschäft sei mittlerweile besser planbar geworden. Diese für den operativen Gewinn maßgebliche Sparte profitiere durch die Energiewende von langanhaltendem Wachstum./tih/eas