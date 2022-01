NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13,60 Euro belassen. Anders als in den Jahren zuvor hätten sich Versorger 2021 schwächer entwickelt als der breite Markt, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Branchen-Ausblick auf das Jahr 2022. Orsted habe dabei zu den schlechter abschneidenden Teilbereichen gehört. Branchenrelevant seien nun Inflations- und Wirtschaftsszenarien, Offshore-Projekte und die Debatte über die Renditen Erneuerbarer Energien. RWE und Orsted sind ihre diesjährigen Favoriten, gefolgt von Eon und SSE./tih/mis